公院牙科服務短缺　明年與非政府機構合作　額外供兩倍街症名額

公營醫院牙科服務嚴重短缺。政府指明年與非政府機構合作，以新服務模式為有經濟困難的弱勢社群，提供緊急牙科服務，目標是額外提供現在牙科街症名額的最少兩倍，而當局亦會審視牙科街症服務的成本效益和安排，考慮是否為緊急牙科服務引入經濟狀況或或其他審查等。

立法會政府帳目委員會早前就審計署對牙科服務的批評提出建議，政府今日(23日)在立法會上指全部接帳委會就緊急牙科服務和長者牙科護理支援，以及復康巴士兩個題目的各項建議。

就改善牙科街診服務方面，政府指衞生署已調整9間牙科診所初步登記時間，避免長者輪候至午夜，今年底前會推出線上電子派籌及登記系統，優先為65歲或以上長者進行登記。

政府又指衞生署和醫管局亦已就合併醫院牙科服務展開商討，並考慮審計報告所載的意見和建議。衞生署亦正全年招聘本地全職和兼職牙醫，最新一批10名兼職合約牙醫，已於今年7至9月陸續到任，而首批非本地培訓牙醫將於明年第一季透過新機制來港執業。政府未來亦會致力發展基層牙科護理服務，協助市民自我管理口腔健康。

在提供及監察復康巴士服務方面，政府指勞工及福利局及運輸署正積極跟進，其中運輸署正透過復康巴士營運商，收集殘疾人士出行需要的數據，以評估復康巴士服務的需求，勞福局在收到相關數據及評估後，將檢討服務的政策和提供的模式。運輸署亦正檢視現時與營運商簽訂的諒解備忘錄安排，研究採用其他具有法律約束力的監管模式。