新增10內地個人遊城市　本港第3季相關旅客人次按年飆16%

內地兩度增加共10個港澳「個人遊」城市下，文化體育及旅遊局今日(23日)表示，今年第3季新增城市的訪港旅客按年多16.3%，至約14.4萬人次。局方提到，旅發局將於下月連同本地旅遊業界代表，到上海參加由國際旅遊交易會，亦會支持旅遊業議會到內地城市考察及推動業務合作，「引進來、走出去」，促進雙向旅遊往來。

個人遊計劃先後在3月及5月擴展至青島、西安、哈爾濱及烏魯木齊等10個城市，前後共在內地59個城市推行，涵蓋全國所有省會城市。文體旅局回應議員質詢時透露，今年7至9月共有14.4萬新增個人遊城市訪港人次，較去年同期約12.3萬人次多約2.1萬人。其中，在今年8月的訪港人數最多，亦是升幅較高的月份，逾5.9萬人次，按年多約1.2萬人。

局方提到，自今年4月起，旅發局通過旅行社與航空公司，向10市旅客派發合共近3萬份、每份價值200港元的「自在啟程，優遊香港」折扣優惠券，刺激旅客來港消費；再在在今年6月下旬至8月中旬，聯同港府相關駐內地辦事處，到訪哈爾濱、蘭州和烏魯木齊等城市參展等向當地居民展示香港全年的特色活動以及暑假期間的特別節目和優惠，活動覆蓋700多萬人次,總曝光超過1,800萬人次。