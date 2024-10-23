議員批郵輪碼頭只有出境功能　商舖5隻手指數得晒

本年抵港郵輪的數目遠低於新加坡，政府解釋半年有33萬人次以郵輪出入境本港，較去年的22萬上升50%。有議員關注現時啟德郵輪碼頭只有出入境功能，商舖「5隻手指都數得晒」。政府解釋，郵輪碼頭是大型基建而非商場，因此在不作大改動的情況下能加入大量消閒餐飲商店，但可考慮舉辦展覽活動。

議員陳月明關注郵輪乘客出入境本港的人次及年齡分布等，文化體育及旅遊局局長楊潤雄指出，半年有30間郵輪公司派船到本港，比去年多12間，和熱情前相若。但他補充，現時沒有統計旅客年齡分布。

她又指現時郵輪碼頭商舖「5隻手指都數得晒」，期望除了出入境功能，應想辦法令郵輪碼頭「有嘢行下」。她又指相對於海運碼頭，啟德郵輪碼頭與鄰近商場的交通接駁，以及該等商場的奢侈品及商貿內容，均有很大的改善空間。她又建議當局舉辦活動展覽，例如展出神州模型，又或商討安排國家航空母艦訪港等。

楊潤雄解釋，海運碼頭和郵輪碼頭的建造目的和發展方向不相同，因此直接比較是不公平。他表示，郵輪碼頭不是商場而是大型基建，目前亦正在發揮大型基建的功能，再不作出大型改動的情況下難以加入大量消閒餐飲商店。他又指目前在沒有郵輪抵港的日子有舉辦展覽及大型活動吸引市民，而大型、常設的活動須視乎其空間及適切性，不能為舉辦活動而令郵輪碼頭日後不能接載旅客。