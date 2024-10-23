工廈放寬地契限制最快半年獲批　當局考慮低層單位改食肆用途

地政總署現時容許工廈單位業主透過申請豁免書以暫時放寬地契限制，讓單位用作地契准許以外的用途。新一份施政報告亦提出延長活化工廈多項措施至2027年底，立法會議員吳永嘉今日(23日)就申請工廈單位豁免限制事宜，向當局提出口頭質詢，發展局回應指現時工廈單位作非作藝術及研究所等用途不用申請豁免，而整體審批程序亦簡化至約6至9個月，亦會考慮就位處低層的個別單位申請作食肆用途，前提是合符消防安全要求。

發展局局長甯漢豪表示，放寬工廈地契限制主要涉及公眾安全考慮，若是尚有工業活動的工廈，在進行工業活動時，如開讓很多人進內參觀，一旦遇上火警會有很嚴重後果。政府有措施鼓勵業主整幢改裝，如消防合符規格，部分單位用作工業展覽是可行的。但若然該工廈未改裝就有限制。當局也會考慮以低層單位為主，樓上要有隔火層，並非絕對不可以，但要合符消防要求，才可以考慮豁免。現時將工廈單位改作研究所或藝術等用途不用豁免書，故署方也無從得知幾多人受惠，需要調查整理資料。

議員劉國勳質疑豁免書批出時間極長令業主申請意欲大減，他舉例指北區的個案需時5年甚至更長。寗漢豪回應指，地政總署近年簡化了安排，過往要做地區諮詢，現時已知道相關用途，如辦公室及律師樓等，儘量不再做諮詢，故此近年處理個案時，一般6至9個月已可審批。

另一議員何敬康就詢問，除了延長活化工廈措施外，當局會否更進一步為工廈整幢重建增加誘因，如進一度增加樓面面積至超過現時的20%。寗指，數年前推出增加20%樓面面積的方案後，的確多了很多申請，近年已有71宗個案獲批，有的涉及逾百萬樓面面積的工廈。對於是否再提高相關面積，她謂需要視乎多項因素，有個別業主再想增加面積時也要向城規會申請，形容做的功夫及評估也多了，業主也要衡量是否要做。政府不能置技術方面的顧慮不理，尚未有充分研究下做相關動作，若一下子宣布增加樓面面積至如30%，相關做法會變得草率。

議員謝偉俊就關注，部分工廈改裝作版房或食肆，詢問當局應否考慮進一步放寬相關用途，讓市民有多一個選擇。寗回應時強調，曾任地政總署署長的她，對工廈安全隱患比較上心，因工廈有不幸事件出現時，政府責無旁貸。作為搜集人角色，強調當局「要揸得緊」。她透露與消防處多次討論，以個案形式去處理，如低層單位可以做的空間會較大，但都要逐個個案去評估，例如做到技術評估，走火及樓梯設計等合符相關安全規定，當局樂意與申請人去探討。