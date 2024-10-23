宋濤晤台灣文化界代表　促共同反制「文化台獨」

中共中央台辦、國台辦主任宋濤周二（22日）在北京釣魚台國賓館，會見台灣中華文化永續發展基金會董事長劉兆玄等人。宋濤表示，大陸將進一步促進兩岸文化交流，反制「文化台獨」。劉兆玄希望加強兩岸文化交流，加深彼此了解，發揚中華文化的價值和智慧，增強兩岸和平發展的基礎。

宋濤當日會見前往參加首屆海峽兩岸中華文化峰會的台灣文化界代表，指出中華文化是兩岸同胞心靈的根脈和歸屬，支持台灣文化界人士共同反制「文化台獨」，促進兩岸同胞心靈契合，堅定中華文化自信，為全面推進強國建設、民族復興偉業增添強大精神力量，在祖國統一進程中鑄就中華文化新輝煌。

劉兆玄表示，在兩岸人民心目中「中華文化」是最大公約數，不管隔了多遠多久，提到中華文化時，這種不會切斷的聯繫就會湧現。他又指，當前全球治理遇到許多瓶頸，很多國際上的有識之士希望從別的文化吸取智慧，而中華文化超過5,000年未中斷，包括愛好和平、反霸道，以民為本，己所不欲、勿施於人等元素，可對全球發揮重要作用。