立會明年換屆改選　議員關注網絡風險　當局稱會引入科技防範

立法會明年將進行換屆選舉，有議員關注如何防範高科技干擾選舉，選舉系統會否排除有關晶片以防範風險。當局回應指將會引入適當的資訊科技，稍後有具體安排，會諮詢議員意見。

議員吳秋北今日(23日)在立法會口頭質詢政府如何評估及化解明年立法會換屆選舉可能潛在的風險隱患，以確保選舉不受外力干預，而且安全有序及公平地進行。他又指內地傳言，指英特爾、高通等科技產品暗設「後門」，存在網絡風險，本港的選舉系統會否排除有關晶片以防範風險。

當局指政府目前正就選舉的各項流程進行詳細檢視和詳細規劃，而明年的立法會換屆選舉，政府會引入適當的資訊科技，選舉各項安排時要兼顧效率提升、安全穩妥、私隱保障等作全盤考慮，並取得恰當平衡。

至於科技產品存在風險的疑慮，當局指有好多措施確保不會受到人為干預的風險。有關係統會由資科辦或相關部審視安全情況，亦會聘請獨立承辦商，內部設立由專家組成的委員會，多種保障確保系統安全有效。

社福界議員狄志遠指上次立法會選舉的投票率偏低，擔心會影響立法會的認受性，關注政府有無措施提升投票率。當局不認同投票率人偏高或偏低，政府亦無硬指標，但他指出，政府在完善選舉制度後，透過更多宣傳教育，讓市民明白投票所選出的愛國愛港人士，能幫助香港發展及改善民生，日後政府會繼續加強宣傳工作。