當局本學年投放41億於融合教育　每校設SEN統籌主任整合資源

社會關注現行政策對公營普通學校有特殊教育需要學童(SEN)的支援，教育局局長蔡若蓮書面回覆議員提問時表示，每年投放在融合教育的開支由2017/18財政年度的15億港元，大幅增加至2024/25財政年度約41億港元。

而當局每年按學校有特殊教育需要學生的人數及所需支援層級提供「學習支援津貼」，在2023/24學年第二及第三層的個別津貼分別為15,779港元及63,116港元。若津貼總額達到特定指標，教育局還將提供特殊教育需要支援老師的額外職位，並已在每所公營普通學校設立一名特殊教育需要統籌主任，協助整合資源，在2023/24學年統籌主任和支援老師的人手編制分別為844及1,355個。

在有自閉症及注意力不足／過度活躍症的學生中，學校可依學生特殊需要提供三層支援，如課堂內調適、小組訓練及個別學習計劃。教育局亦推行「全校參與分層支援有自閉症的學生」計劃，透過「跨專業到校支援」及「學校與非政府機構協作」，協助學校運用多元化策略，輔導學生發展學習及促進們融入課堂。

當局亦透過跨界別協作，為SEN兒童提供全方位的支援服務，醫務衞生局及醫管局負責評估及診治，社會福利署則提供學前康復服務，教育局則專注於學習支援，確保學生在不同階段獲得適切的協助。在學前階段，教育局與社署及衛生署協作，確保小學能夠及早了解升讀小一學生的特殊需要，並制定相應的支援安排，以增強幼小銜接的效能，可幫助SEN學生更好地融入學校生活。