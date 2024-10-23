今年首三季逾1800宗行人交通意外傷亡　發出近7000張傳票

行人亂過馬路的情況時有發生，議員陳沛良今日(23日)在立法會會議，提問有關議題。運輸及物流局回覆指，今年首9個月，有1,855人因交通意外導致傷亡，其中30人死亡、180人重傷；而執法部門就行人違例而發出的傳票達6,941張，其中5,386張涉及行人不遵守交通燈號。當局又盤點十大行人意外的交通黑點，其中深水埗區有3個地點佔最多。

當局表示，由2020年至2023年，每年的傷亡數字在約2,300至2,800之間；而今年上半年行人涉及交通意外的傷亡數字，比去年同期下降約1成。不過，今年首9個月，因交通意外而導致行人的死亡個案仍有30宗，其中10名行人死亡涉及自身因素，包括不顧交通情況橫過馬路等；另有20名行人的死亡，則與行人自身無關，包括駕駛者不留神撞向行人等。而嚴重受傷者達180人，輕微受傷者亦有1,645人。

今年首9個月，執法部門就行人違例而發出傳票則達6,941張，其中涉及行人不遵守交通燈號的傳票佔最多，達5,386張；其次是涉及行人在燈號控制過路處15公尺範圍內橫過馬路，有815張；而涉及在行人天橋或行人隧道15公尺範圍內橫過馬路則排第三，有443張傳票。

此外，當局又盤點過去5年十大行人意外的交通黑點，其中深水埗區有3個地點榜上有名，當中基隆街及北河街交界，共發生29宗交通意外名列榜首；基隆街及桂林街交界，共發生24宗交通意外排第二，兩者均以輕微意外為主。而荃灣區則有兩個地點屬行人意外的交通黑點，其中眾安街及河背街交界共發生20宗交通意外排名第三，當中更有1宗致命意外。