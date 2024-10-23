紅館墮屏續審供應商作供指　藝能職員知道每組屏幕重量為435.2公斤

男團MIRROR 2022年7月28日的紅館演唱會，「阿Mo」李啟言等兩名舞蹈員被懸掛半空的巨型屏幕飛鍘擊中。事後演唱會工程總承辦商藝能工程被揭涉虛報屏幕重量，該公司3名職員同被控一項串謀欺詐罪，及一項屬交替的欺詐罪。3人不認罪，案件今（23日）在區院續審。提供LED屏幕的公司的行政總裁稱，相信藝能等人能理解相關圖表，知道屏幕重量。

3名被告依次是吳凱瑩（41歲，項目經理）、林志華（60歲，工程統籌）及梁耀祖（48歲，項目經理）。控罪指他們於2022年5月19日至7月25日間，串謀向康文署經理訛稱兩個負重表內註明的各項設備重量為實際重量，以誘使署方經理允許「MIRROR. WE. ARE. LIVE CONCERT 2022」的演唱會繼續舉行。

「In Technical Production Holdings Limited」行政總裁楊浩廷作供指，公司在涉案演唱會負責提供LED屏幕，並安裝到金屬架上。原本6組3米乘4米雙面屏幕，重量為326.4公斤，其後應藝能要求，把屏幕尺寸改為4米乘4米雙面屏幕，重量為435.2公斤，重量不包括金屬架。楊指，據他理解，梁耀祖負責製作負重表，他將相關圖表透過電郵發送給3名被告，目的是讓藝能等人知道屏幕重量、解像度等資料，好讓導演組製備片段。楊表示，沒有人說過不懂看圖表，謂「每個show都係咁做」。

案件編號：DCCC 291/2023