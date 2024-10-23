2009年烏魯木齊騷亂紀錄片周六播出　親歷者發聲

內地官方國際電視台連日發布消息稱，講述2009年7月5日新疆烏魯木齊騷亂的紀錄片《黑雲壓城：烏魯木齊「7·5」事件紀實》，將於周六（26日）播出。該騷亂造成197人死亡，1,700多人受傷。烏魯木齊市公安局副局長王飛表示，此事被認為是中國在新疆反恐的分水嶺，事發後當地大力反恐並推行去極端化運動。

官方周二（22日）發布的預告海報中有當年多名親歷者，包括普通市民、醫生、警察和宗教人士等，也有漢族和少數民族等，他們憶述騷亂中目擊的場景和親身經歷的情況。新疆人民醫院主治醫師阿不來提‧艾則孜形容，「（襲擊者）感覺就是傳說中的魔鬼，要是人，再壞也不能幹出這種殘暴的行為」。

另一親歷者陳利民表示，沒想到事發當晚能活着回來；親歷者高聞鴻則稱當時抱着女兒，女兒更安慰自己無事。武警烏魯木齊市十二中隊中隊長萬金剛當年接到任務，到場阻止不法分子進行破壞活動過程中，遭到多人圍攻重傷殉職，最終獲追認為革命烈士。武警新疆總隊的曹煉在片中憶述，萬金剛當時身後遭到瘋狂攻擊，不幸倒地身亡。