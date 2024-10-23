涉「賣豬仔」騙案被控欺詐　兩男承認串謀詐騙罪還押待下月判刑

多名港人早前疑墮入求職騙案，被「賣豬仔」往泰國緬甸柬埔寨。兩名懷疑涉案男子今（23日）在區院承認串謀詐騙罪，還押至11月1日判刑。本案牽涉5名事主，案情揭露，有人被帶到「KK園區」，被要求從事詐騙工作，也有人被帶到緬甸不知名地方，遭人取走手機兼用手銬鎖在床，當他拒絕，即被毆打及困在籠裡，最終支付贖金始獲放行。

兩名被告依次是32歲無業男馬智豪，及25歲學生張敏懷。同意案情指，本案涉及5名事主，年齡介乎20至32歲。其中32歲男事主在2021年12月，見到網上招聘廣告，請人到柬埔寨賭場工作，日薪300美金，包住宿機票，但受聘者需工作3個月。事主同意，到埗後有人教他透過進行欺詐，他自覺受騙，於是向香港執法部門報案。另外，29歲智度智障男事主在instagram 認識女網友，對方聲稱賭錢贏了100萬港元，叫他去泰國收錢，表明如果他肯，百萬元就歸他。當他到曼谷，即被帶到相信是緬甸的地方。他獲告知被女人出賣，他要工作6個月，月薪20萬泰銖。當他拒絕，即被帶往不知名地方，手機遭取走，甚至被人用手銬鎖在一張床，再遭毆打。他堅拒工作，於是被困在籠內4日。他隨後獲准聯絡親友交錢讓他離開。其妹轉帳3.5萬港元至一戶口，8月他返港。

另外，29歲男事主見到網上廣告，請人去泰國買名牌袋帶返香港轉售，他信以為真。2022年8月5日，他獨自到曼谷，翌日被帶上船，抵達緬甸「KK園區」。一有人取走他的護照，說已經用2萬美金買起他，並指示他進行詐騙。20歲男事主亦應招聘廣告到泰國，被帶到緬甸「KK園區」，有人說已買起他，要求支令2萬美金贖金。最終他的女友支付逾9500加密貨幣USDT。23歲男事主經兩名被告安排下到柬埔寨，期間被要求從事詐騙，他無奈下答應。最後柬埔寨執法部門救出他。兩名被告先後被捕。馬智豪警誡下說，曾於柬埔寨賭場工作，他有幫手請人工作。

案件編號：DCCC 688/2023、DCCC 656/2024