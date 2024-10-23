潭美吹襲菲律賓3死6傷　廣東多條航線停航

熱帶風暴「潭美」逼近菲律賓，狂風暴雨在比科爾地區多地引發洪水，至少造成3人死亡，1人失蹤，另有6人受傷。在冷空氣及潭美外圍雲系的共同影響下，廣東多地降溫、沿海風力加大。廣東海事部門表示，珠江口海域風浪較大，多條航路航線停航。

菲律賓警方周三（23日）表示，由於目前部分地區通訊中斷，因此傷亡人數仍可能進一步上升。菲律賓國家氣象局預測，潭美周三晚或周四（24日）凌晨在呂宋島北部伊薩貝拉省或奧羅拉省附近登陸，登陸強度可能為強熱帶風暴級別。當局警告潭美路徑內的沿海城鎮將出現強風暴雨和風暴潮，呂宋島主島的政府停工、學校停課。

冷空氣和潭美外圍環流共同影響下，給廣東帶來大風天氣，各地氣溫將小幅下降。江門氣象台監測預報，周三到周四該市沿海陣風有7到8級，隨後兩日加強，川山群島所有高速客船、車渡船周三上午8時半起停航。珠海市海域周三最大陣風料達7至8級，目前港珠澳大橋水域實測風力已達6至7級，港珠澳大橋海事局周三上午7時起亦對內河船實施交通管制，禁止內河船通過港珠澳大橋橋樑航道。