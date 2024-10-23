補充勞工計劃批逾2.8萬個配額　侍應生佔最多達5231人

勞工處自去年9月起推行「補充勞工優化計劃」。勞工及福利局長今日(23日)回覆立法會議員書面質詢時表示，截至今年9月30日，計劃共接獲7,448宗申請，涉及申請輸入66,230名勞工；獲批申請為3,886宗，涉及28,818個輸入勞工配額，其中以侍應生獲批輸入勞工人數最多，涉5,231人，初級廚師及售貨員，亦分別輸入2,867人及2,294人。

勞工及福利局長孫玉菡又說，勞工處共拒絕34宗申請，主要涉及申請未能完全符合計劃規定，例如輸入勞工人數與本地僱員人數的比例；投訴方面，截至今年9月30日，勞工處接獲62宗涉及「補充勞工計劃」或優化計劃來港工作輸入勞工的投訴，主要涉及工資和工作時間安排等。

孫玉菡亦強調，當局保障本地工人優先就業，並透過政府統計處定期進行各統計調查，搜集及分析本港僱員就業情况及收入概况的數據，勞工處會密切留意就業市場的情况及相關統計數據，及密切監察計劃的實施情况，在措施實施兩年期屆滿前作檢討。