再就業津貼計劃錄逾2200宗成功個案　當局稱反應十分理想

政府今年7月推出為期3年的「再就業津貼試行計劃」，鼓勵連續3個月或以上沒有從事任何獲酬工作的40歲或以上中高齡人士，投入就業市場。勞工及福利局局長今日(23日)表示，截至9月底，再就業計劃已錄得超過2萬名參加者及超過2,200宗就業個案，當中60歲或以上的參加人數及就業個案數目，分別超過4,700人及520宗，反應十分理想。

勞工及福利局長孫玉菡回覆立法會議員書面質詢時表示，政府致力鼓勵及支援僱主聘用年長人士，推行一系列措施促進年長人士就業，其中僱員再培訓局為包括年長人士在內的合資格人士，提供約700項具市場需求的培訓課程，涵蓋28個行業及通用技能訓練，並提供切合50歲或以上較年長人士就業需要的培訓課程，鼓勵潛在勞動力投入職場。

他又指，勞工處推行「中高齡就業計劃」，向僱主發放在職培訓津貼，鼓勵他們聘用中高齡人士。僱主在「中高齡就業計劃」下聘用每名60歲或以上合資格求職人士，可獲發每月最高5,000港元在職培訓津貼，為期6至12個月。為進一步鼓勵僱主聘請再就業計劃參加者，僱主在「中高齡就業計劃」下聘請60歲以上再就業計劃參加者，在職培訓期已延長至12個月。