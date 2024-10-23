立會三讀通過差餉累進制　議員轟政府為8億稅收自毀長城

立法會今日(23日)三讀通過《2024年差餉(修訂)條例草案》。有關草案是改變本港沿用多年，所有物業單位劃一按租徵收的模式，改為累進制分三級徵收。不少議員均指出，明白政府要設開增加收入以應付龐大財赤，然而新措施所得金額有限，且會動搖本港引以為傲的簡單低稅制，有議員形容政府為了區區8億港元差餉而自毀長城，冀日後政府收支平衡能檢視政策，或設日落條款撤除累進差餉制度。

議員郭偉強認為累進稅制可體現垂直公平性，彰顯能者多付原則，指條例草案改變長久以來，全港物業單位劃一5%的租值作為稅收的做法，改為三級制，改為年租值55萬港元以下維持不變；55至80萬港元年租值收取8%；年租值達80萬港元以上會收12%的三級制。

他指全港220多萬個單位，受影響單位只有4萬多，只佔整體1.9%，加上調整幅度不大，對於小業主影響微乎其微，所增加的收益約8億港元一年，在巨額財赤面前可謂小巫見大巫。他指有意見認為措施對靠收租養老的長者構成財政壓力，但有靚屋出租者，經濟實力不會太差，亦不會只有一種投資方式，不會因今次修訂而節衣縮食。

另一議員劉國勳指出，按目前的經濟環境，政府要盡快爭取收支平衡，採取能者多付的原則改革差餉徵收以優化庫房和再分配的做法是合適的，畢竟較基層市民「開刀」要好。然而累進制差餉會將稅制複雜化，不符簡單低稅的香港優勢，希望日後政府收支平衡可檢討有關政策。他又不滿條例草案沒有豁免退休長者，指銀髮族沒有收入，要負擔額外的差餉勢必加重老年人的財務壓力。

議員李鎮強指本港的現實是，收入愈高的市民交稅就愈多。今次政府改變差餉制度，好擔心從此打開「潘多拉」盒子，日後或會把5%、8%、12%的徵收水平，增至15%、20%、30%以應付政府財政支出，擔心措施變相成為「富人稅」，會殺掉生金蛋的鵝，若貿然改變本港的簡單稅制，或會對本港的競爭力不利。

他指很多長者都是依靠自住物業的窮中產，不少都是靠逆按揭或長者生果金過活，十分慳家，更會把一日三餐變一日兩餐，對於措施沒有豁免長者，他說十分失望，質問政府在開源之時，有否想過節流的方法，會否考還制訂日落條款以撤走累進差餉制度。指開源措施需考慮社會真正環境。

議員江玉歡對相關議案有保留，認為做法是從本港內部「開源」。她指每年增加的8億港元稅收相對於23至24年度政府的千億港元財赤，只佔0.8%。她舉例將軍澳的900呎單位及堅尼地城的800呎單位月租超過4.6萬港元，但不等於他們就是「能者」。她又指過去在處理薪俸稅時，定義年收入500萬港元的人士為「能者」，指出將住在月租超過4.6萬的單位的人定義為「能者」是定義飄忽。

她又表示近月有退休人士反映現時差餉、管理費須負5、6,000港元，形容是負擔大。另外，她又指出租金會不斷想上升，受影響的單位只會不斷增加，又指現時沒有表明非住宅物業的做法。她又引述過去的政府文件，指出相關做法不可取，未能可拓新稅源，認為不能過急或造成不公，又或削弱市民向上的動力。

財經及庫務局局長許正宇回應指出，只有4.2個單位在累進制度而多繳差餉，而政府在制訂累進差餉時已考慮多項因素，其實簡單低稅制包含累進元素，如薪俸稅就有5級，新差餉制度則只有三級，相信不會影響簡單低稅制，申於措施亦不會波及工商物業，不會影響本港整體競爭力。