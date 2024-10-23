照顧者專線至今接逾5萬來電　850宗轉介社區支援

照顧者不時因不堪壓力，發生倫常慘案，當局曾表示會研究設立高危個案資料庫，而據悉有工會亦多次建議設立高風險長者名冊。勞工及福利局局長今日(23日)表示，照顧者專線至今專線共接獲超過5萬個來電，並把約850宗個案轉介至相關社區支援服務單位，包括約270宗長者個案獲轉介至長者服務單位或暫託服務。

勞工及福利局長孫玉菡回覆立法會議員書面質詢時表示，社署自今年3月開始於荃灣及南區試行「地區服務及關愛隊伍—支援長者及照顧者計劃」，「關愛隊」在過去半年探訪約4,700個家庭，把其中超過730宗長者個案轉介予社福機構跟進，明年會把計劃擴展至全港18區。

孫玉菡又指，全港214間長者地區中心和長者鄰舍中心在地區層面為長者提供多項支援服務。長者中心共有約28萬名會員，其中47,000人正接受長者支援服務隊的服務及8,000人接受個案服務。

平安鐘方面，他指社署向綜援和資格長者提供特別津貼，支付安裝和使用平安鐘，有約2.6萬名長者領取此津貼；房屋委員會和房屋協會也會資助居住在轄下屋邨的和資格長者，約有26,900名長者受惠。