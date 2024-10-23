華12月起對最不發達國產品免關稅　進博會提供免費展位

第七屆中國國際進口博覽會（進博會）將於11月5至10日在上海舉行。今年共有77個國家和國際組織參加，其中貝寧、布隆迪、萊索托、馬達加斯加、納米比亞、挪威、斯洛伐克等7國和聯合國兒童基金會將首度參展。今年的中國館亦設有港澳台展區。中國商務部同日宣布，12月1日起對原產於與中國建交的最不發達國家100%稅目產品實施零關稅。

周三（23日）在國新辦介紹進博會籌備情況的記者會上，商務部部長助理唐文弘表示，本屆進博會以「新時代，共享未來」為主題，同期舉辦虹橋國際經濟論壇。各項籌備工作已基本就緒，整體展覽展示面積將超過42萬平方米，將有152個國家、地區和國際組織參加國家展和企業展。今年法國、馬來西亞、尼加拉瓜、沙特阿拉伯、坦桑尼亞、烏玆別克斯坦將擔任主賓國。

中國國際進口博覽局副局長吳政平於會上稱，今年的中國館以「推進中國式現代化，共謀世界發展繁榮」為主題，將集中展示中國經濟社會發展取得的歷史性成就。展覽板塊主要包括全面深化改革促發展、全面深化改革促創新、全面深化改革促開放、全面深化改革促共享、港澳台展區等。中國館亦將展示新質生產力最新成果，涵蓋未來網絡、深海空天開發、人工智能、新能源等多個領域。

唐文弘表示，針對原產於與中國建交的最不發達國家100%稅目產品適用關稅稅率為零的特惠稅率安排，商務部將與有關部門支持相關最不發達國家用好用足。他表示，本屆進博會將有37個最不發達國家參展，中方將為這些國家的企業提供120多個免費展位。本屆進博會非洲產品專區面積將進一步擴大，組織非方參展商與中方採購商對接洽談。