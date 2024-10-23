6警誣衊無家者藏毒　其中2人就定罪及刑期上訴

8名警務人員於2020年在深水埗通州街公園執勤時，涉嫌「屈」露宿者藏毒、拳打腳踢露宿者，又遮蔽閉路電視鏡頭。眾警否認刑事毀壞、傷人、妨礙司法公正等共10罪在區院受審，結果法官張潔宜裁定6人妨礙司法公正罪成，分別被判入獄兩年一個月至3年5個月。其中兩名罪成警員就定罪及刑期提上訴，其中一人申請上訴期間保釋，高院排期11月7日處理保釋申請。

8名被告是警員郭展昇、韓廷光、梁飛鵬、龐雋詩（女）、莫志成、尹栢詩（女）、陳守業及警長林華嘉（現年29歲至47歲）。8人案發時隸屬深水埗警區特別職務隊第一隊，現被停職。他們共被控10罪，結果郭展昇及韓廷光受審後，面對的所有控罪均獲判無罪。其餘6人方面，林華嘉被裁定兩項意圖妨礙司法公正罪成，餘下5人被判一項意圖妨礙司法公正罪成。梁飛鵬及陳守業面對的傷人罪則脫罪。最終，林華嘉被判他入獄3年5個月。其餘被告方面，梁飛鵬及龐雋詩被判入獄兩年一個月，莫志成、尹栢詩及陳守業則須入獄3年一個月。

根據法庭文件，龐雋詩及尹栢詩上周五（18 日）已向就定罪及判刑提上訴。其中龐雋詩申請上訴期間保釋，高院排期11月7日上午處理保釋申請，預期需時15分鐘。

案件編號：CACC219/2024