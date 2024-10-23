立場新聞案煽動罪囚11個月　據悉前署理總編輯林紹桐不服上訴

《立場新聞》（下稱立場）涉發布17篇煽動文章，包括羅冠聰等作者所寫的文章及多篇專訪稿件。立場出版公司Best Pencil（Hong Kong）Limited、其董事兼前總編輯鍾沛權及前署理總編輯林紹桐，被控串謀發布及或複製煽動刊物罪。他們不認罪受審，結果被裁定罪成，其中鍾沛權被判入獄21個月；林紹桐原本刑期為11個月，獲准當庭釋放；Best Pencil （Hong Kong） Limited則罰款5,000港元。據悉，林紹桐已就定罪提上訴。司法機構暫未排期聆訊。

本案3名被告依次是公司Best Pencil （Hong Kong） Limited、鍾沛權（55歲、無業）及林紹桐（36歲、編輯）。控罪指，3名被告於2020年7月7日至2021年12月29日期間，在香港一同串謀和與其他人串謀發布及/或複製煽動刊物。控方依賴立場17篇文章，證實被告存在犯罪協議。法官郭偉健最終裁定，17篇文章中，11篇具煽動意圖，包括羅冠聰、陳沛敏、區家麟等人所寫的文章。法官裁判時又批評，立場政治理念是本土主義，在反修例運動期間，成為抹黑和中傷中央及特區政府的工具，判3名被告俱罪名成立。

郭官批評立場刊登涉案煽動文章，抹黑及攻擊國安法，並非單純履行新聞責任，而是參與抗爭，站在抗爭者一方，監禁是唯一選擇，判鍾沛權入獄21個月；林紹桐原本刑期為11個月，獲准當庭釋放；Best Pencil （Hong Kong） Limited則罰款5,000元。並排期2025年3月17日上午處理充公令。

案件編號：CACC225/2024