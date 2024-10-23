維園年宵普通乾貨檔競投行情慘淡　大部分成交價低於1萬元

維多利亞公園年宵市場攤位今日(23日)繼續進行競投，行情仍然維持慘淡，中大型乾貨攤位部分以底價12,810港元成交，最高成交價亦只得29,500港元，普通乾貨攤位成交則由底價8,540港元至20,000港元不等，當中大部分成交價不多於1萬港元。

以2.38萬港元投得攤位的檔主張小姐表示做了十多年年宵，從來未試過以這麼低價的價錢投得攤位，更提到過去最高曾要以12萬港元才投得心儀攤位，直言對今年市道感到擔心，預計受市民北上消費影響，生意額甚至會比去年下跌。

亦有檔主以2.8萬港元投得兩個大型乾貨攤位，他指出今年的成交價比往年低很多，但亦考慮到現時的經濟環境，希望能保留更多資金入貨，又認為仍然會有一班熱愛維園年宵氣氛的港人會捧場，對回本仍有信心。

維多利亞公園年宵市場共設395個年宵攤位，包括175個濕貨攤位、216個乾貨攤位及4個熟食攤位，昨日至周四在荔枝角政府合署二樓禮堂進行公開競投，競投分上午及下午兩個時段進行，上午時段由9時至下午12時30分，下午時段則由2時至競投結束為止。濕貨攤位的底價為6,530元，而乾貨攤位的底價分別為8,540及12,810元。