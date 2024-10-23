倡洪水橋設全球供應鏈服務集聚區　政黨冀爭取優質企業落戶

有政黨公布研究報告，建議把洪水橋打造為全球供應鏈服務集聚區。

政府發展北部都會區，有政黨今日(23日)發表「構建北部都會區雙循環跨境物流中心」研究報告，建議在洪水橋打造全球供應鏈服務集聚區，爭取更多內地及國際優質供應鏈服務企業落戶。

該份報告提出多項建議，在洪水橋設全球供應鏈服務集聚區方面，身兼行政會議成員的商界議員林健鋒，指洪水橋北臨深圳灣，具備交通優勢，在政府提供土地及稅務等優惠支持政策後，可爭取更多內地及國際優質供應鏈服務企業落戶，亦方便香港建設「雙循環」產業互聯網交流平台，為內地及國際企業提供各種跨境業務，又建議向中央爭取補貼，吸引更多港青投入電商產業。

另一議員陳祖恒建議加強貿發局發展跨境電商的角色，具體建議包括增加對貿發局的資源投放，例如創新展會方式，把實際展會中的洽商、互動，延伸至網絡平台，亦可以讓貿發局利用人工智能收集數據，提高商貿配對效率。

他建議政府提供財政資源，培育香港電商青年人才和打造培訓基地，又呼籲港府給予政策優惠，支持本地企業設電子商貿平台，並引入認可品質檢驗機制，提高平台可信度