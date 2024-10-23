西九管理局收入大增42%至10億元　營運赤字按年收窄20%

西九文化區管理局公布最新的2023/24周年報告，顯示管理局在該財政年度的收入獲強勁增長，由7.46億港元增至10.61億港元，按年上升42%；基本營運赤字則按年收窄20%。管理局指出，港府在今年7月准許出售西九原有發展計劃中的住宅單位，有利管理局融資、多元發展，以及開拓更多的收入來源。

港府今日(23日)向立法會提交管理局周年報告，披露西九文化區的博物館、表演藝術場地及活動共吸引440萬訪客人次，各個場地舉行了超過460場由租場團體主辦的活動。戲曲中心大劇院和自由空間大盒等主要表演藝術場地的使用率接近100%。截至2024年3月31日，商業租賃組合的出租率已提升至96%。

報告提到，在企業對企業(B2B)的收入則按年增長35%，由3.85億港元增至5.18億港元，增長涵蓋籌款、場地租用以至商業租賃等業務；門票收入則帶動企業對顧客(B2C)收入按年增長47%，由1.68億港元增至2.46億港元。

管理局亦透過嚴控成本將營運開支控制在按年增長12%內，由14.64億港元增至16.39億港元，管理局的基本營運赤字則按年收窄20%，由7.18億元減至5.78億元。截至本年3月31日，管理局的現金及銀行結餘為62億港元，較2023年的75億港元為少，當中包括已提取的10億港元貸款。

報告又透露今年4月，管理局完成為期3年、涉及50億港元的可持續發展表現掛鈎港元貸款再融資。該筆聯合貸款由10間來自不同地域的銀行參與，局方形容貸款錄得顯著超額認購，顯示銀行業界對管理局的發展前景及實踐使命的能力充滿信心。