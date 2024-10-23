徵酒店房租稅獲通過　反對議員斥不利旅業　打擊消費意欲

面對龐大財赤，政府既要吸引更多旅客來港，又建議明年1月徵收3%酒店房租稅，以增加收入。立法會今日(23日)通過相關決議案，但多位議員質疑措施不利旅業，憂慮對酒店經營雪上加霜。當局則認為稅項不會打擊訪港旅客的消費意欲，且為政府帶來11億港元稅收，是政府的穩定收入來源。

立法會以63票贊成、7票反對及12票棄權通過增徵收酒店房租稅的決議案。旅遊界議員姚柏良表明反對，指經濟變化和市場激烈競爭，旅客消費和需求模式有明顯變化，正當業積極求變，配合政府吸引旅客來港的關鍵時刻，恢復徵收酒店房租稅可謂是矛盾措施。

他續稱，雖說3%的酒店租房稅只佔旅客消費極少比例，但在高端市場未恢復，鄰近地區的競爭劇烈，旅客對價格的敏感度非常高，即使十多廿元都會影響決定，又指明年1月開始徵稅之時，到底還有沒有9.2萬房間給政府徵稅是未知之知數，政府設法開源是可以理解，但酒店房租稅對整體經濟發展，恐怕不是正確的決定。

另一議員邱達根亦質疑是否合適的決定，故會投棄權票。他指目前經營酒店非常困難，徵收有關稅店項只會令旅客在港留宿的意欲，估計對酒店純利會損失7%。對於議價能力較低者如賓館，他指部分經營者是不敢把3%的稅項轉嫁到旅客身上，因此徵收酒房租稅是雪上加霜的行為。

財經事務及庫務局局許正宇指政府打算明年起恢復徵收，而有關稅率則為3%，強調措施屬財政整合的一部分，目的是讓政府回復收支平衡，而這項措施預計每年可為政府帶來11億港元的額外收入，是穩定收入來源，對普羅市民不會構太大影響。他指有關稅收水平不會影響訪港旅客的消費意欲，事實上多個以旅遊業為經濟支柱的國家或城市，都有徵收酒店房租稅或增值稅。