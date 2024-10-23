香港首次發現恐龍化石　估計屬白堊紀時期　後日起探知館展出

香港首次發現的恐龍化石，發現地點位於香港東北水域，香港聯合國教科文組織世界地質公園範圍內的赤洲。發展局局長甯漢豪今日(23日)表示，是次發現為香港古生態研究提供新證據，意義重大。古蹟辦明日(24日)下午在香港文物探知館舉行講座，由古脊椎所的專家講解中國的恐龍和恐龍研究，參與人士可於參加講座後，在探知館率先觀賞香港的恐龍化石。該恐龍化石亦會由後日(25日)起於探知館向公眾展出。

古蹟辦現正於探知館庭院蓋建臨時工作室及展示空間，預計今年年底開放予市民現場觀看專家清修化石和觀賞已清修的化石。政府亦會策劃展出化石的長遠安排，以提升公眾對古生物的興趣和知識。

古蹟辦今年3月接獲漁農自然護理署通知，赤洲的沉積岩可能含有疑似脊椎動物化石後，發展局隨即邀請古脊椎所的專家來港進行野外考察、化石樣本研究，以及建議管理方案和商議後續工作。其間，古脊椎所專家、發展局、古蹟辦和漁護署人員於赤洲實地考察，採集含有疑似脊椎動物化石的樣本。專家進行骨組織切片初步鑑定後，確定樣本為大型年長恐龍骨骼化石。其後，專家清修含有恐龍骨骼化石的樣本，初步認為化石屬白堊紀時期，距今約14,500萬年前至6,600萬年前，將進一步研究以確認恐龍種類。古蹟辦與漁護署會聯同古脊椎所共同推展恐龍化石的研究，包括發掘現時在赤洲的化石，繼續清修化石樣本，與本地及其他地方的大學合作進行科學研究，建構香港的恐龍故事。

為便利後續在赤洲進行的考察、發掘和研究，漁護署署長根據《郊野公園及特別地區規例》(第208A章)即日起封閉船灣(擴建部分)郊野公園內的整個赤洲島，直至另行通知。赤洲封閉期間，除已獲許可的專家和相關人員外，任何人不得登岸或進入赤洲，違者可被檢控，一經定罪，最高可被判罰款2,000港元及監禁3個月。