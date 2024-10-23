懷疑侵犯2名學員　匡智會殘疾人士院舍男職員被捕

匡智會轄下一間殘疾人士院舍發生職員懷疑侵犯2名服務使用者的事件，涉事男職員已被捕，案件已進入司法程序。社會福利署今日(23日)表示，高度關注事件，並已要求院舍和營辦機構進行全面調查和提交改善方案，防止同類事件再次發生，保障服務使用者的福祉。匡智會亦指，對是次事件深感痛心，已即時解僱該員工，並就事件成立了監察調查委員會。

今年8月匡智會轄下一單位在接獲家長查詢後，隨即就個案報告上司及跟進調查包括翻看閉路電視，及後發現共有兩名學員懷疑曾被傷害，懷疑作案人士屬該單位員工，並就事件報案及通報社署。事發後，匡智會派遣社工團隊及臨床心理學家為受影響的兩名學員及其家人提供支援及輔導，並已通報相關單位的其他家長，作出適當交代。社署知悉事件後隨即作出跟進，包括派員突擊巡查院舍，要求營辦機構嚴肅處理事件，並適切跟進兩名受害人及其家人的情緒和福利需要。

為表達對事件的高度關注，勞工及福利局及社署早前與營辦機構的執行委員會及管理層會面，聽取處理有關事件的匯報。社署已向營辦機構發出書面警告，並要求機構提交詳細調查報告，以及落實一系列改善措施，包括檢視機構人手安排、加強管理人員對院舍日常運作的監察、增加對前線員工的督導和培訓、持續監察職員操守等，以確保服務使用者得到妥善的照顧和保障，防止同類事件再發生。