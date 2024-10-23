美酒佳餚巡禮開幕　白酒融入珍珠奶茶吸客　有展商預計日賣2千杯

年度盛事之一的香港美酒佳餚巡禮今晚(23日)開幕，超過300個攤位提供來自35個國家及地區的經典美酒及傳統美食，當中中國展區的攤位增至22個，規模較歷屆大，有參展商大玩Crossover，將白酒融入珍珠奶茶，希望年輕人能接受傳統高度數白酒。另有參展商亦對銷情感樂觀。

珍酒李渡是傳統白酒，酒精度數高達53度，未必人人能接受，為了令更多年輕人嘗試，今次他們會將白酒融入珍珠奶茶的，並與本地汽水廠合作，將酒調配成更清爽、更易入口的雞尾酒。香港代理雲窖董事吳光誼樂觀地表示，愈來愈多人開始了解中國的白酒，預計今年的生意額對比上年一定有增長，初步估計會增30%至50%。

首次參展的愛丁頓香港洋酒希望通過巡禮宣揚英格蘭和蘇格蘭的酒文化。高級品牌經理張慧婷預計，每日能賣1,000至2,000杯酒。對於港府調低烈酒稅，張相信能一定程度受惠，但坦言酒價暫時沒因此調低。

飲飽當然想吃醉，現場亦設大量食檔。富臨飯店行政總廚黃隆滔就說，公司已有好幾年沒參加巡禮，但見到去年巡禮的盛況，眾多市民及遊客會入場，有利品牌的宣傳，亦希望找到新商機。他對生意情況十分樂觀，稱已預備充足貨，相信足夠供應入場的客人。黃表示，對上參展時已經每日賣出2,000至3,000份美食，料今次會更好生意。