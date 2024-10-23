瑣事爭執施襲被捕　男警被停職明日提堂

東九龍總區衝鋒隊人員，於6月16日晚上約10時45分在黃大仙親仁街巡邏期間，發現兩名男子在上址發生爭執。調查顯示，該名52歲男子懷疑因瑣事與該名22歲男子爭執，期間用手襲擊對方。警員遂拘捕該名52歲男子，涉嫌普通襲擊。該名22歲男子沒有表面傷勢並拒絕送院。案件其後交由黃大仙警區重案組跟進調查。

經調查及徵詢法律意見後，該名被捕男子被落案起訴一項「在公眾地方作出擾亂秩序的行為」罪，案件將於明日(24日)上午在九龍城裁判法院提堂。該名被捕男子為一名休班警務人員，現已被停職。警隊非常重視人員的操守，任何人員干犯違法行為，警隊絕不容忍和姑息，定必嚴正處理。

警員知法犯法事件屢見不鮮。今年7月21日，警方接獲一名21歲內地男子報案，指其遺漏在九龍灣宏光道15號一酒店大堂沙發上的背包不翼而飛，懷疑被人盜去。該背包內有一部約值4800港元的平板電腦、700港元的手提電話、兩個共值約300港元的旅行插頭。

人員接報到場，經初步調查，於7月25日在上水區，以涉嫌盜竊拘捕一名31歲本地男子，並起回涉案失物，案件交由秀茂坪警區重案組第一隊跟進。人員經進一步調查後，7月26日暫控該名被捕男子一項「盜竊」罪，案件已於7月27日上午在東區裁判法院提堂。該名男子為一名已被停職的警務人員。