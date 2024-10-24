網約車司機虛增里程非法圖利　逾60人落網

內地一間網約車公司在業務審計過程中，發現數百張可疑訂單，損失金額高達逾90多萬元（人民幣，下同，約99萬港元），其後向上海警方報案。內媒周三（23日）報道，上海警方已先後抓獲逾60名疑犯，並替企業挽回企業損失40多萬元（約44萬港元），案件正進一步偵辦。

涉案網約車訂單包括「網約車一口價」和「順風車」，均是根據乘客的目的地鎖定車費。乘車前，乘客需要提前向平台支付行程預估的車費，而司機只需在確認送達後結束訂單，平台就會根據車輛行駛里程和時間將車費和補貼結算給司機。上海警方接報後圍繞可疑行程紀錄等因素，收集大量證據，成功鎖定一批以虛增里程、虛構訂單手法非法牟利的司機，其後組織警力分赴四川成都、雲南昆明等地收網。

警方調查發現，該案有兩種詐騙方式，在「網約車一口價」訂單中，部分司機利用「乘客毋須確認送達」的規則，在行程結束後故意不結束訂單，之後與該訂單無關的行駛里程和時間都將一併算入訂單中；在「順風車」訂單中，有司機使用另一部手機註冊「乘客」帳號，虛構「廣東至成都」、「上海至昆明」等遠途訂單，開始行程後，使用第三方軟件虛擬定位至目的地並結束訂單。司機會根據結算規則，先行從平台方取得車費，再以「乘客」身份致電客服，以未上車、未成行等理由，要求平台退款。