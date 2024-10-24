截至6月公僕空缺率10%　政府指填補措施成效需時

過去5年共有1.4萬公務員跳船，且持續流失。當局指截至今年6月底，人手空缺約10%，理由是過去幾年是退休的高峰期，畢業的青年亦多了選擇，僱主搶人才的「力度」要更大。

對於如何填補空缺，公務員事務局局長楊何蓓茵今日(24日)在電台節目中指出，當局正採取不同措施，需要時間看到成效，包括正在大學修讀3年級的學生可以報考公務員，這些獲聘的人士，要在1年後才能上班，她相信年復年地去做這些措施，會對解決空缺有幫助。

政府早前提交立法會的文件指出，公務員編制逾19萬人，而實際人數約為17.2萬，空缺近2萬個，空缺率為10%。數據顯示，在過去5年逾1.4萬公務員「跳船」，3年年資以下、即試用期內辭職人數最多，有近6,000人佔總數42%，而年資較深的兩個組別，即5至10年以下及10至20年以下的辭職人數合共4,624人。

政府規定僱員須獲批准才可於辦公室使用即時通訊系統，包括電腦桌面版WhatsApp等，各部門最遲本月內採取措施或制定實施計劃。楊何蓓茵明白對不同部門的影響都有不同，部門可以用不同方法去解決，人員可能需要習慣另一種工作模式。她認為已經有足夠時間讓部門找方法解決，看不到有長遠或嚴重影響。

對於優化公務員紀律機制，她指過去5年因不當行為涉及簡易程序及正式聆訊的公務員約3,000人，問題不是很嚴重，但強調這些個案一宗都嫌多，有錯要趁早改正及清除不好的影響，當局需要認真對待。

針對新一份《施政報告》提出為育有3歲以下子女的政府僱員提供3日育兒假，楊何蓓茵形容措施是新嘗試，希望讓相關僱員能更好照顧小朋友，措施亦是響應政府鼓勵生育，希望整體社會可以給予育兒提供更多措施。

她指提供3日育兒假是平衡了工作需要、政府部門運作需要，及政府僱員作為父母的需要，相信相關僱員放假後，其工作容易補足到，不會對運作構成很大困難。她指出，宣布有關措施後，反應很好，很多人員都很期待，當局會視乎措施推出後的效果再作檢討。