香港首次出土恐龍化石　當局指幾年前恒常標本採集時發現

香港首次發現的恐龍化石，發現地點位於香港東北水域的赤洲，估計屬於白堊紀時期，距今約1.45億年至6600萬年前，文物探知館明日(25日)起展出該化石，供公眾參觀。發展局局長甯漢豪今日(24日)在電台節目表示，該化石是漁護署數年前在地質公園進行恒常標本採集時發現，其後經內地專家化驗，今年8月確立化石是恐龍骨骼化石。目前未知該恐龍骨骼化石屬於那一種恐龍，會繼續在赤洲尋找化石，並配對大灣區城市曾尋獲的恐龍骨骼化石或恐龍蛋化石，以幫助進一步研究。

古蹟辦與漁護署會聯同古脊椎所共同推展恐龍化石的研究，包括發掘現時在赤洲的化石，繼續清修化石樣本，與本地及其他地方的大學合作進行科學研究，建構香港的恐龍故事。為便利後續在赤洲進行的考察、發掘和研究，漁護署署長根據《郊野公園及特別地區規例》(第208A章)即日起封閉船灣(擴建部分)郊野公園內的整個赤洲島，直至另行通知。赤洲封閉期間，除已獲許可的專家和相關人員外，任何人不得登岸或進入赤洲，違者可被檢控，一經定罪，最高可被判罰款2,000港元及監禁3個月。