再揭院舍職員疑性侵智障學員　議員促社署徹查有否涉包庇瞞報

匡智會轄下殘疾人士院舍有男職員涉嫌侵犯兩名學員。議員林素蔚形容事件令人痛心，她指智障人士雖然精神上無行為能力，但他們都是有感情、有感覺的，侵犯事件會為他們帶來一輩子的陰影，若因此而患上精神健康問題，後果更長遠和嚴重。

她指院舍的中度智障人士不懂得用言語表達感受，社署要盡快交代相關院舍何支援2位受害院友的心理和精神健康。如果有同院的院友或學員目睹事件，亦同樣需要心理治療同協助。

她續稱，10年前私營院舍「康橋之家」性侵案全城義憤，如今是在社署資助和監管的院舍下，竟然有管理人員向弱勢群體伸出魔爪，行為令人無法接受。她又憂慮事件是冰山一角，期望社署和相關部門在復康院舍系統內，防止再有類似事件發生，政府要全面檢視現行殘疾人士院舍監管機制。

針對今次事件，她指惡劣之處不是被職員揭發，而是家長幫小朋友沖涼時發現，然後向機構舉報，匡智會作為智障人士服務的機構，竟容許轄下單位，把8月發生的事件拖延至10月下旬才曝光，當中有否漏報或隱瞞，社署有責任調查，包括機構同事有否任何包庇行為等。同時，該機構亦需盡快向公眾及其他學員家屬交代，並公開有關調查報告。