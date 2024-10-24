斥北都公路勘查時間長費用高　議員：問題是政府流程重疊

立法會今日(24日)繼續辯論有關「積極開發及善用土地，推動經濟及產業發展」議員議案，有議員重提北部都會區公路勘查研究的需時38個月，花費達11.3億港元，指不少議員曾批評用時過長及費用過高，問題是政府流程重重疊疊，一項必須做的道路工程都要花費大量金錢與人力做研究；另有議員指本港欠缺逾千個運動設施，令體育發展面對樽頸，導致這炒場的問題持續存在。

建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓提出相關議案。工程界議員盧偉國指除提北都公路勘查研究外，又指當局應發揮創新思維，秉持政府主導和市場運作相結合的原則，促進公私營合作，積極探索多元化的土地發展模式。

他舉例，為了吸引新興產業中的龍頭企業落戶，對於用地需求較大的企業，可以先行先試直接批地，他認同政府試行「片區開發」模式，並物色了3個片區作為試點以加快北都建設，既可提升經濟和社會效益，也有助減輕政府的財政負擔。

對於本港引入「片區發展」模式，議員陳沛良表示贊同，指「片區發展」可以理解為允許某些重點企業或發展商帶資參與包括住宅、商業及政府公共設施等項目，打包式整體招標，並開發建設成一個綜合發展區。

他指有關模式可避免以往私人及政府建設進度不一，而引起嘅社區配套不足問題。目前整個北都開發的已知開支或預算已達逾2,240億港元，而根據北都4大區域劃分，揀選一些具規模及商業回報嘅發展土地，採用「片區發展」模式透過招標交予開發商平整及發展，可有助於減輕政府前期的財政負擔，亦可使片區發展的設計更為協調，並借助市場力量加快提供公共設施，值得試行。

另一議員鄭泳舜指本港欠缺逾千個運動設施，令體育發展面對樽頸，導致這炒場的問題持續存在，有必要加快體育設施的興建。他指參考過很多奧運場地，例如巴黎奧運的3人籃球賽的比賽場，就在市中心的協和廣場利用大型的帳篷搭建而成的。

他指香港有不少農地、天橋底或一些海濱地還是處於閑置狀態，未被充分利用，其實是可以通過一些短期的使用土地方法，也可以借鏡巴黎的模式，興建一些臨時的場地的方案，又指不論在內地和海外，都有一些簡約版的體育設施，希望體育館就是在有限資源下突破傳統框框的做法，亦是一個較靈活快捷的方法來供應體育設施。