調查指港打工仔今年平均加薪3.5%　應屆畢業生入職月薪逾1.9萬

浸會大學工商管理學院人力資源策略及發展研究中心在7月至9月期間，展開粵港澳大灣區薪酬及福利調查，發現香港本年度平均薪金調整幅度為3.5%，較澳門的2.7%及廣東省城市的2.3%高，調查亦發現應屆畢業生平均入職月薪為19,806元，在研究和發展、資訊科技、工程等行業的職位錄得較高的入職薪酬。在91間香港機構當中，有5間機構凍薪，另外86間機構整體實際調整加幅介乎3.7%至4.1%，27%機構則預測下年度各職級的整體調整幅度介乎3.8%至4%。

浸會大學工商管理學院人力資源策略及發展研究中心聯同華南理工大學工商管理學院人力資源管理研究中心等在7月至9月間收集約280份問卷，其中91份來自香港機構，超過7萬名僱員參加，涵蓋建築、教育、工程等11個行業。

人事變動方面，主動離職僱員平均流失率介乎9.1%至23.8%，職級越高平均流失百分比越低，大多人在離職時會考慮「晉升及發展機會」和「薪酬」，另外有過半數機構有員工為非自願離職，大部份職員因為合約完結不獲續約，以「房地產及物業管理」最多。