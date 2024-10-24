港珠澳大橋開通6年　逾6235萬人次出入境

港珠澳大橋周三（23日）迎來開通6周年，內媒引述大橋海關統計顯示截至周二（22日），經港珠澳大橋珠海公路口岸往來粵港澳三地的旅客數量已超過6,230萬人次。其中經大橋出入內地的港澳居民總數已逾3,560萬人次，佔超過57%；今年經大橋出入內地的港澳居民超過1,290萬人次，同比增加82.8%，創歷年新高。

港珠澳大橋不斷刷新車流、客流量紀錄，港珠澳大橋邊檢站數據顯示，今年來截至周二，經大橋口岸出入境的客流總量已達2,150萬人次，同比增加84.8%，是2019年同期的1.96倍。數據亦顯示，截至周二上午經大橋口岸通關車輛已達1,275.56萬輛次；截至上月底，經大橋口岸進出口貨物總值累計達9,427億元（人民幣，下同，約1萬億港元），其中今年前9個月進出口貨物總值1,649.7億元（約1,800億港元），同比增長10.4%。

去年12月15日港珠澳大橋旅遊試營運開通以來，截至目前邊檢部門共查驗來自全國30多個省區市的6,052個旅遊團，遊客達23.48萬人次。而「經珠港飛」客運項目去年12月12日實施後，今年來港珠澳大橋邊檢站已查驗外籍旅客超過33萬人次，同比大幅增長169%，至今已有3.7萬人次旅客在「經珠港飛」新模式下順利通關。