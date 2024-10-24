料2030年小一人數跌至3萬多人 當局指對調整師生比例有保留

當局預計2030年小一人數將跌至3萬多人。

學生人口出現結構性下跌，教育局局長蔡若蓮接受電台訪問時表示，去年的出生人口只有3萬多人，推算2030年小一學生人數將會下降到3萬多人，她強調當局會留意有關變化，重申要集中資源照顧有需要學生，對進一步調整師生比例有所保留。至於小學體育科將於2026/27學年起納入呈分試當中，蔡若蓮指希望學生可有全人發展，不希望見到家長因而特別操練學生，最重要是有足夠的休息，她又指很多時學生的壓力都是源自一些家長群組，希望家長可幫助子女頂住壓力。

日前香港浸會大學前協理副校長楊志剛撰文，提出合併香港八大資助大學，取消教資會，蔡若蓮指多元化及靈活的辦學模式是香港的優勢，不同院校有各自的強項及發展定位，如果合併成「軍艦級」大學會減少大學多元性。

新一份施政報告提出要打造「留學香港」品牌，蔡若蓮表示土地是擴大招收非本地生的瓶頸，當局已為大學預留宿舍基金，預計2027年可以增加1.3萬個宿位，她指目前已有院校與商廈合作改建單位，以及租酒店作為宿舍，當局亦勵透過將政策拆牆鬆綁，引入商業夥伴，在短時間內提供更多宿位，相信未來有更多類似項目。

除了要對外搶人才外，蔡若蓮指亦要自己培養，增加留學生， 一方面可加強本地學生的國際視野，另一方面能夠加大本地院校規模，對香港發展非常有利。她又透露，繼今年5月已批出都會大學為首間應科大後，其他申請者的審批已近尾聲，相信自資院校成為應科大，在開辦新課程上更靈活，能更快回應社會需求。