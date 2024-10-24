45%受訪中學生反映開學壓力偏高　逾61%出現抑鬱情緒表徵

本港學生壓力問題長年不解。香港青年協會今日（24日）公布「青年精神健康狀況」調查，發現逾6千名受訪中學生當中，有4成5反映開學壓力偏高，在10分滿分的評分中自評有7至10分壓力指數，主要與學業有關。有超過6成1受訪學生的抑鬱指數超過16分，即已出現抑鬱情緒表徵，反映中學生抑鬱情緒問題普遍，其中即將應考文憑試的中六學生抑鬱指數最高，平均達22.3分。青協督導主任（青年輔導）陳英杰就指出，學生與他人的「聯繫感」愈高，抑鬱指數就愈低，故青協推出「同傾·同行」平台，冀提升青年聯繫感，為有需要人士提供情緒支援。

青協今年9月進行相關問卷調查，訪問6,073名學生，發現學生的平均壓力指數較去年微升，打破過去4年的跌幅。學生們最擔心的問題主要與學業有關，依次為「成績退步」、「學習動力低」、「功課/考測繁重」及「課程緊湊」，其中擔心「成績退步」的人數較去年多7.3%。陳英杰指出，今年學生壓力指數為6.1，較去年的5.9分微升，或是因為疫後學校復常，家長對子女學業期望亦隨之上升。

大專生阿蕉憶述自己中學時期曾被人取笑外貌不佳，令她對自己外表感到焦慮而不斷減肥，不僅健康受影響，亦開始出現焦慮、難以感到快樂等抑鬱情緒。她試着向父母反映，卻換來父母責怪，而身邊同學亦不理解，反問「點解咁瘦仲要減肥」。由於怕被標籤，她未有向社工求助。她又提到，面對學業壓力也曾與同學傾訴，不過雙方面對同樣問題，最終淪為「互呻」。

陳英杰表示，是次調查結果反映，青年面對精神健康問題，往往不敢向身邊人求助，亦因對精神健康服務的認知度不足，令潛在青年精神健康問題難以被察覺。他呼籲家長、社工及青年工作者加強與青年聯繫，及早識別有需要個案，同時透過教育提高公眾對精神健康的認知，為相關服務「去標籤化」。

為應對問題，青協推出「同傾·同行」一鍵式平台，支援6至29歲輕度及中度精神健康困擾青年。有需要人士可於服務時間，在該平台以文字、語音，或者面談的形式與輔導人員溝通。同時，青協亦會在平台上提供「全健活動」資訊，方便青年就精神健康問題自助及求助。