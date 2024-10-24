境外間諜或扮旅遊夥伴竊密　國安部促提防

國家安全部周四（24日）發文提醒，市民旅遊時除注意人身安全，也要提高國家安全意識。境外間諜情報機關人員或假裝尋找旅遊夥伴，從而向中方涉密人員套取核心敏感資訊，又或利用旅遊愛好者的獵奇心理，誘導其前往軍事禁區「探密」，使其不覺間成為幫兇和工具。

文章指出，境外間諜情報機關可能打着尋找旅遊夥伴的旗號，以涉密單位或關鍵領域從業人員為目標，通過短暫親密的探險旅遊等方式建立良好朋友關係，進而竊密，甚至設計開展脅迫式合作，恐嚇、威脅公民與其合作。國安機關提醒，旅遊愛好者約夥搭伴時，應注意辨別對方情況，警惕無端打聽個人私隱、索要相關敏感資訊的可疑人士。國安機關又呼籲，旅遊愛好者切勿因個人好奇心而擅自闖入軍事禁區，決不能為追求刺激而有預謀地潛入軍事禁區，一些場所屬涉及國家秘密的要害重地，未經允許私自拍攝是危害國家安全的違法行為。

此外，有個別人士旅遊時利用無人機違規巡飛，拍攝涉密設施、敏感地區並在互聯網傳輸分享，造成失洩密風險隱患，危害國家安全。國安機關提醒在放飛無人機時，要注意確認所在區域是否禁飛區，禁止利用無人機違法拍攝軍事設施、軍工設施或其他涉密場所、非法獲取和洩露國家秘密，或違法向境外提供數據資訊。