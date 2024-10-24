院舍職員涉性侵事件　議員指翻查性罪行紀錄應延至7年

對於性罪行定罪紀錄的現行機制，議員李世榮只可翻查3年記錄未免太短，應要延長至5年或7年，實際期限可由業界商討。

對於匡智會有職員涉嫌行為失當的事件，他指不少人都感到震驚和憤怒，他對受害人及其家屬致以慰問，希望可早日脫離陰影。

他又指案件在8月發生，但直至昨日(23日)匡智會才發出聲明承認事件發生，他質疑社署同有關社福機構的溝通，事隔兩個月才公布事件，社署是否認為合理和可以接受，又指侵犯是嚴重罪行公眾有知情權，事隔兩個月才公開事件對服務使用者亦不公平，質疑是否存在隱瞞。

有報道指涉案人在7月份亦有同樣問題，他質疑為何仍可擔任社監角色，認為社署要公布匡智會成立調查委員會之後的報告，有關報告須向公眾文代，甚或到立法會福利事務委員交代，以檢討制度是否存在漏洞，以免再同類事件發生。

他表示，受害人為20歲中度智障的男士及21歲中度智障的女士，難以明白為何女院友宿舍竟容許男性進入，而男女長時間共處一室竟無人發現。他指舍監若要單獨同女院友會面，可否事先通知第三者，或到有透明玻璃的房間，或有閉路電視的場所。他認為安裝適當的閉路電視應可減少侵犯情況發生，電視影像可接駁至社署人員，以監察情況。