7漢販毒吸毒先後落網　包括2港男其中1人為菲籍

南亞犯罪兵團出沒！7名男子在過去兩天，先後於澳門涉嫌販毒及吸毒被捕，澳門執法部門今日(24日)表示，被捕人士中有6人為菲律賓籍男子，包括1人更持有香港證件；另有1人為姓勞香港男子。兩宗案件合共檢獲131.13克冰毒及8.4克毒品可卡因，總市值44萬澳門元。7人均拒絕合作，兩案已於今早一併移送澳門檢察院偵辦。

其中一宗案件涉及4名男子，包括姓Rivera，38歲，菲律賓籍，持香港證件，報稱調酒員；姓勞，55歲，持香港證件，報稱無業；姓Ledda，51歲，持菲律賓護照及澳門「行街紙」，報稱無業；以及姓Dilan，43歲，持菲律賓護照，報稱無業。4人嫌犯販毒及吸毒罪，其中1名菲律賓籍男子在今年2月曾因販毒和吸毒被捕，正被採取定期報到的強制措施。

案情指，上述2名持香港證件的男子昨日(23日)經港珠澳大橋前往澳門後，乘搭的士到當地中區的一間賓館，澳門執法人員待另外2名涉案「拆家」到埗後採取拘捕行動，並在涉案房間搜出7包共重約107.55克的冰毒及吸毒工具，他們經尿檢顯示均曾吸食冰毒。

另一宗案件則涉及3名菲律賓籍男子，他們均報稱無業和持有永久澳門居民身份證，包括姓Manuel，54歲，被控吸毒罪；姓Ramos，54歲，被控販毒及吸毒罪；以及姓Aguila，36歲，亦被控販毒及吸毒罪。

案情指，36歲及54歲男子在澳門下環及新馬路的住所單位窩藏毒品，前日(22日)在下環與1名同鄉交收毒品後被截。其中1人身上藏有28小包共重約23.58克的冰毒，以及4小包重8.4克的可卡因，另1人身上則被搜出8,000澳門元懷疑毒資。被捕3人均被驗出曾吸食冰毒，澳門當局正追查是否有其他涉案人士。