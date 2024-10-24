9個月大男嬰送院亡　警員父拒認虐兒　控方指檢控基礎是被告疏忽

油塘一名9個月大男嬰，2019年初在鯉魚門道56號一單位內暈倒，其後證實死亡。事隔5年，任職警察的男嬰父親，今年6月被落案起訴一項「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」罪，案件今（24日）在觀塘裁判法院開審，預計審期兩日。庭上透露，被告涉嫌把毛巾蓋着死者的頭，被發現時嘴唇發紫。控方坦言事件是悲劇，從沒懷疑被告對死者愛護有加，檢控基礎是被告疏忽。

42歲被告蔣定邦，英文控罪書上報稱是警察，中文控罪書上則報稱是其他職業。控罪指，被告於2018年12月1日與2019年2月19日之間，首尾兩日包括在內，在鯉魚門道56號油翠苑漾美閣一單位，身為超過16歲，而對約9個月大的蔣天晴，負有管養及照顧責任，故意襲擊、虐待或忽略他，其方式相當可能導致他受到不必要的苦楚或健康損害。

辯方今日表示，希望能夠傳召死者的母親作證，讓她講述被告對死者愛護有加，及案發當天死者母親曾指示外傭餵死者食藥，不排除死者食錯藥。不過裁判官認為，相關證供可以由外傭口中獲取，不傳召母親不會構成不公；又指控方不反對被告愛護死者，強調檢控基礎在於被告疏忽，亦依賴被告警誡下的說法。至於被告行為是否死者死亡，控方則不會依賴。裁判官最終同意控方說法，但稱如有需要，相信控方會協助傳召死者母親讓辯方盤問。

案件編號：KTCC 1219/2024