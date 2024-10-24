中美南海撞機23年後　美涉事偵察機將公開展出

美媒周三（23日）報道，2001年4月1日與中國軍機在南海相撞的美國海軍EP3E「白羊座」電子偵察機，已抵達亞利桑那州圖森的皮馬航空航天博物館（Pima Air & Space Museum），計劃向公眾展出。

皮馬航空航天博物館發文指，上述EP3E偵察機周二（22日）抵達皮馬航空航天博物館，目前尚未準備好公開展出，一旦展出將成為一件真正獨特的展品。評論認為，雖然中美南海撞機事件對EP3E機組人員來說可能是糟糕的結局，但將這架歷史悠久的飛機保留下來供公眾參觀非常合適，它不僅見證當日事件，亦提醒人們空中偵察人員在執行任務時面臨的風險。

該架EP3E偵察機23年前在中國海南島附近海域上空偵查，中國海軍航空兵派出兩架殲8II戰機監視和攔截，其中一架僚機在海南島東南70海里的中國專屬經濟區上空與美偵察機碰撞，中方戰機墜毀，飛行員王偉身亡，美偵察機則未經允許迫降海南島陵水機場。美方同年4月致歉，中方允許機上24人回國，偵察機拆卸後運送返美。經重新組裝和修復，該機2002年11月改裝後首飛並重新投入使用，據報截至今年4月仍在服役。