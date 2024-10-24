調查指六成受訪者推薦親友探訪大熊貓　政黨倡打造成「生招牌」

本港大熊貓「盈盈」今年8月誕下一對龍鳳胎，社會大眾均十分關注熊貓寶寶的成長點滴，而內地早前再向本港贈送一對大熊貓「安安」、「可可」，當局為兩隻大熊貓舉辦全港命名比賽，徵集有意義及凸顯特質的新名，最新一份施政報告亦提出要積極推動熊貓旅遊。有政黨調查顯示，逾半受訪者希望海洋公園推出與熊貓相關創意產品，近六成人表示會推薦訪港親友入園看大熊貓，建議當局將現有大熊貓打造成海洋公園品牌，並推出熊貓旅遊配套、推動熊貓文創產業等。

目前本港除了「盈盈」、「樂樂」及其龍鳳胎一家4口，上月亦再獲贈一對大熊貓「安安」、「可可」，6隻大熊貓均居於海洋公園。有政黨於9至10月以電話問卷訪問720名市民，發現六成受訪者對本港誕生首對「土生土長」大熊貓感到開心，超過一半受訪者希望到海洋公園探訪大熊貓，並希望園方推出與熊貓有關的創意產品；一半受訪者表示，若園方設置頻道直播大熊貓日常生活，將有興趣觀看；近四成受訪者贊成當局撥出資源，鼓勵及資助民間團體推動熊貓經濟；近六成受訪者表示會推薦來港親友到海洋公園探望大熊貓。

該黨引述外交部2021年數字，目前全球200多個國家和地區，已有18個國家、共22個動物園成功向內地租借大熊貓，綜合考慮大熊貓保護區的生態服務收益，以及衍生的旅遊文化價值，全球「熊貓經濟」年收益已逾69億美元，是大熊貓保育成本的27倍。 該黨就本港發展「熊貓經濟」提出6項建議，包括建議當局可與海洋公園合作，把3對大熊貓打造成園方品牌，凸顯每隻熊貓的個性，發揮「熊貓造星」效應；推出熊貓旅遊配套，打造一站式熊貓主題旅遊體驗，並於旅遊淡季推出大熊貓主題活動，例如抽獎贈送海洋公園餐飲券、港鐵票、購物咭、餐飲券等；推動熊貓文創產業，邀請本地設計師設計卡通化的大熊貓後，加入到城市設計；設置直播頻道，讓市民觀察大熊貓日常生活；將符合3對大熊貓主題的餐飲住宿等消費轉換為積分，可供換領海洋公園門票或餐飲套票等，鼓勵消費；以及舉辦不同活動及工作坊，推廣大熊貓保育教育工作。