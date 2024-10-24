漢翔擬聘外籍勞工　惹台防衞機密外洩憂慮

台灣漢翔航空工業公司負有台自建勇鷹高級教練機等重要研製任務，近期卻傳出將聘用外籍勞工，有員工擔憂恐發生洩密事件，構成安全危機。漢翔公司周四（24日）回應指，全案仍在規劃中，因勞動力不足，故請外籍勞工執行基層工作，但他們不會接觸到防衞機密。

一名漢翔員工透露，公司一名年輕工程師日前僅放幾張熱流圖，並不涉任何數據仍被開除，台灣防務部門震怒；又指公司目前並無人力短缺問題，卻貿然使用外籍勞工，恐成為資訊安全破口，員工也擔心自己的工作受影響。漢翔業務範圍涵蓋防衞、民用航空及工業技術服務三大業務，其中防衞業務包括台軍機製造、維修、性能提升、機隊商維、軍工廠委託民間經營案及軍用引擎業務，目前持續生產高級教練機。

另外，台灣國際造船公司研製、造價近30億元新台幣（約7.3億港元）的海軍新型救難艦大武號，歷經一個多月海試後，周三（23日）舉行交船典禮。這是台灣第一艘具備拖帶萬噸以上船隻能力的救難艦，最大負荷達10萬噸，在每年冬季的海象不良期間仍能出海執行任務。