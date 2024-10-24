匡智會職員懷疑性侵兩院友　政府指涉事院舍改每年續牌

匡智會轄下一間殘疾人士院舍爆出職員懷疑性侵2名服務使用者的事件，一名38歲涉事男職員已被捕，案件已進入司法程序。勞工及福利局局長孫玉菡今日(24日)表示，當局高度關注匡智會的事件，因為是次牽涉的受害人都是弱勢、自己無能力照顧的人，而事件發生的地方正正是可以信任的地方，但發生這個令人震驚的事件，需要嚴肅跟進事件。他指現時一般殘疾院舍每三年續一次牌，但鑑於匡智會發生嚴重事件，社署已經將相關院舍續牌改為一年一次，以確保院舍落實一系列可靠措施後才可以續牌。

孫玉菡指，是次事件有兩個關注點，第一要保護好涉事兩名受害人和他們的家庭，確保受害人不再受二次傷害；第二則是查清楚事件的始末之外，亦要確保匡智會院舍管理系統方面是完備，沒有其他方面出現問題，因此匡智會已成立獨立檢討委員會，檢討系統和制度有沒地方需要再改善，防止將來再發生類似不幸事件。

他又稱社署作為監管當局，有嚴格按照監管要求流程做工夫，一旦知道事件之後，已第一時間緊急巡查、了解事件，要求相關機構保護受害人和院舍的其他人，亦都按機制向涉事院舍發出警告信，並親自會見相關機構的最高管理人及主席，以表達當局關注。

被問到為何相隔兩個月才公布事件。他解釋，公布事件是要確保兩名受害的情緒是否已穩定，要確保受害人不受二次傷害，所以「喺嘅揀時間，我哋要小心揀，都覺得佢哋可以接受到，喺穩定情況下先作公布，希望喺幾者之間做好平衡」。