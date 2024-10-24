天眼直擊：觀塘7刀匪劫2500萬元手機　男事主反應快逃脫報案

觀塘發生巨額手機槍劫案！昨晚(23日)11時30分，3男1女在鴻圖道1至25號停車場，將49箱共5,200部、總值約2,500萬港元的手機搬上客貨車時，突然兩輛私家車駛至及跳下7名大漢，他們持利刀及鐵錘向事主們指嚇打劫。2男1女事主被挾持，另一名男事主則反應迅速，跳上停車場卸貨平台逃脫。

讀者提供的現場「天眼」拍下行劫經過，片中見到其中兩名均穿白衫男事主，踎於客貨車車尾處理手機。突然二人站起身向車頭察看情況，未幾即見兩名穿深色衫褲、戴帽及口罩的持刀匪徒現身，兩名事主心知不炒立刻轉身逃走，其中一人反應較慢被匪徒抱住挾持，另一人則反應較快，飛速跳上卸貨平台拔足向大廈內逃走。

另一名匪徒見狀亦尾隨欲跳上卸貨平台追趕，疑因猶豫未有跳上平台。挾持一名事主的匪徒隨即打手勢指令對方快追，因此該匪徒再次跳上卸貨平台窮追，身後另一名匪徒也現身一同追趕逃去的事主，影片到此結束。

據了解，匪徒最終未能追及逃脫的事主，挾持3名男女事主分別登上客貨車及兩輛匪徒的私家車，然後由客貨車拍卡首先出閘離開，兩輛私家車則尾隨衝閘絕塵而去，整個案發過程約20分鐘。3車駛至大埔一公眾停車場後，匪徒將客貨車上的手機搬走，然後棄下客貨車和3名事主逃之夭夭。

在現場逃脫的男事主，於今日(24日)凌晨零時許向執法部門報案，警員在大埔尋回涉案的客貨車，而案發現場遺下一柄鐵錘及玻璃碎片。案件列作「行劫」，正追緝7名匪徒歸案。