建巨型飛索笨豬跳及天空鞦韆　海洋公園新園區料2028年開放

海洋公園位於山上高峰樂園部分臨海山嶺地段、「滑浪飛船」和「越礦飛車」舊址一帶將發展歷險主題園區，將興建兩條飛越水上樂園及叢林的巨型飛索、亦有雙人笨豬跳、天空鞦韆，以及繩索場。園區預計於2028年開放，屆時入場需另購門票。

佔地約12萬平方米的歷險主題園區將由信德集團及AJ Hackett International 集團所合組之財團聯合發展。2028年落成開放後，遊客可以在昔日的「美食舫」展開空中歷險之旅，例如遊玩兩條長約1,000米的巨型飛索(Ziplines)，翱翔水上樂園上空，廣穿梭於綠意盎然 的叢林之間，飽覽香港仔海峽及港島南岸的壯觀景色，亦可在三條「衝力滑梯」(Dry Slides)上，體驗極速滑落的刺激，感受滑梯陡峭的坡度和急轉彎帶來的驚險快感。

至於「越礦飛車」的舊址、標誌性的圓穹形支架將變成熱鬧的活動中心，遊客可以挑戰自我，或是踏上風景優美的步道和「繩索場」(Ropes Park)。旁邊的「高山滑車」 (Luge Alpine Coaster)則提供重力挑戰玩意，適合追求終極刺激快感的訪客。

更刺激的是，「滑浪飛船」舊址周圍，將建造「雙人笨豬跳」 (Twin Bungy)、「雙人天空鞦韆」(Twin Giant Swing)、戶外遊樂場、水上歷險區，以及攀石牆等多個娛樂設施。海洋公園指，歷險主題區不將結合教育娛樂元素，如設有不同的資訊欄、拼圖和觸覺道具，供小朋友和家長深入與周圍環境互動，建築物料亦會選用環保物料。

公園說，有信心新的歷險主題區將成為本地和國際遊客的必訪目的地，同時啟發新一代的探險家和環境保育人士。