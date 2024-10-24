謝國樑就京華城弊案作證　柯文哲延押機率增

台灣民眾黨主席、台北市前市長柯文哲涉京華城改建弊案，台北地檢署周四（24日）指揮廉政署以證人身份通知基隆市長謝國樑到案說明，下午將移送地檢署複訊。檢方周三（23日）聲請延押國民黨籍台北市議員應曉薇與威京集團主席沈慶京，台北地方法院周四開庭，決定是否延長羈押應曉薇，外界預料柯文哲延押機率增加。

台媒曾報道，檢廉為釐清柯文哲的政治獻金細節，從其住處扣查的USB儲存器發現記載了謝國樑「200」等內容，懷疑為200萬元新台幣（約48萬港元）政治捐款。謝國樑周四抵達廉政署時向傳媒表示，「今天是來作個證」。至於聲請延押沈慶京方面，周三已開延押庭，因其羈押期間尚未屆滿，法官諭知先還押，會在羈押屆滿前決定是否延押。民眾黨發言人吳怡萱周四批評，檢方偵辦兩個月查不出金流，甚至連結到民眾黨的政治獻金，如延押柯文哲就是政治辦案。

台北地檢署指控前台北市副市長彭振聲涉嫌配合威京集團給予京華城容積獎勵20%以圖利，向台北地方法院聲請扣押鼎越開發公司所有的京華城土地獲准。鼎越公司不服提起抗告，台灣高等法院撤銷原裁定關於准予扣押第三人臺灣新光商業銀行股份有限公司所有不動產部分，發回台北地方法院。