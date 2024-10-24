天眼直擊：Cap帽男路經藥房偷紙巾　兩女揮手提醒店員助擒賊

網上今日(24日)流傳一段約長1分鐘的影片，該條影片相信由一間藥房的「天眼」所拍攝，時間為本周日(20日)下午1時許，但未有交代藥房所在地點。片段開首，一名戴Cap帽、身穿白衫短褲的男子途經該藥房，走至擺放紙巾的貨架時，他便伸手取出兩大包紙巾，未作付款便抱在懷內，不慌不忙朝鏡頭相反方向離開。

不過，該名男子未有整理好貨架上的貨物，他剛轉身離開，另外兩包紙巾便從貨架掉落路邊；旁邊一名戴頭巾女子見到該名男子的行徑，似乎已經覺得奇怪，隨即提醒對方「跌咗(紙巾)喎」。男子聞聲亦表現從容，回頭蹲下拾起紙巾，「順手」將其帶走。

頭巾女子觀察其舉動的同時，不斷向店內職員大動作揮手示意，另一名熱心女街坊亦即時告知職員：「佢(男子)拎咗紙巾行咗去喎！」並指向男子離開的方向，連稱：「嗰個、嗰個。」職員看清楚目標人物的所在位置，隨即快步跑上前截停對方，影片亦就此告終。

網民大肆批評該名男子的盜竊行徑，「順手到好似喺屋企攞嘢咁」、「到底有幾窮呢？」、「廁紙都撻？」亦有人留言讚揚頭巾女子：「正義姐姐」、「姐姐抵讚！」