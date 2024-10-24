男子遭椰樹葉砸至骨折　獲賠2.2萬人民幣

廣東省揭陽市劉先生近日在甜品店露天座位用餐時，被一片掉落的椰子樹樹葉擊中，導致骨折、腎挫傷，最終獲負責行道樹的第三方管理公司賠償2.2萬元（人民幣，下同，約2.4萬港元）。

劉先生當時坐在一棵大王椰子樹下，一片樹葉突然掉下擊中其後背，致整個人頭暈轉向，清醒時人已在醫院。經醫生診斷，劉先生左腎挫傷和兩節椎體左側橫突骨折，需住院治療，醫療費用近8,000元（約8,800港元）。他表示，事發後一、兩個月基本沒法上班，至於腎挫傷還得看瘀血能不能散，不能散的話還得接受進一步治療。事發後其家人曾找甜品店協商並報警，但未得到相應賠償。上周二（15日）經多方協調，負責行道樹的第三方管理公司才同意對劉先生因受傷產生的醫療費和誤工費，作出上述賠償。

事發路段部分大王椰子樹的枯枝落葉搖搖欲墜，有商家稱曾發生5、6次大樹落葉，其中兩次更砸破車輛天窗。揭陽市榕城區城市管理和綜合執法局表示，會跟進落實劉先生的賠償事宜，同時要求相關股室和園林綠化管理中心督促整改，消除安全隱患。有研究指，一片大王椰樹葉濕重達10至20公斤。福建2019年曾發生大王椰樹葉砸死人事件，事後秤重發現涉事樹葉重達31公斤。