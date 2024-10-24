恒基獎學金已支持20名運動員追夢　奧運港將：挑戰令人更出色

恒基地產日前與香港大學舉辦運動員見面會，邀請多名本地運動員與約160名學生分享出戰奧運的心情、體育路上的起跌，以及學業體育雙軌發展的心得，出席運動員包括今屆巴黎奧運游泳代表張心悅、劍擊代表連翊希、滑浪風帆運動員陳晞文等。

張心悅在活動上憶述出戰奧運100米背泳初賽時，一度因成績未如理想而感挫敗，甚至因壓力影響另一場比賽表現。她指人生有很多不同的機會和可能，應該把握每次失敗的機會從錯誤中學習，遇到挫折、挑戰時，應逐步努力調節和改善，成就更出色的自己，期望透過自身經歷，鼓勵同學在逆境中學習，不斷突破自己的界限。

恒基致力推動本港體育發展，由李兆基基金撥捐港幣720萬港元予香港大學，支持成立「香港大學李兆基頂尖運動員獎學金」，鼓勵運動員勇敢追夢，至今已支持了20名香港運動員，其中，港隊跨欄女將白凱文是港大首位經計劃入讀醫科的運動員之一。她表示，入讀大學可進一步探索未來路向，開創更多可能性，擴闊國際眼界，未來計劃修讀運動醫學，回饋體育界，亦期待日後可參與學術交流，在不同地方實習。她又感謝計劃幫助她和一眾運動員學業體育雙軌發展，期望未來有更多私人機構投放更多資源在體育發展。